Оппозиция ФРГ будет добиваться парламентского расследования по делу "Шольц-Warburg"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Находящиеся в оппозиции представители консервативного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) заявили во вторник, что будут добиваться проведения парламентского расследования в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца. Его подозревают в оказании преференции Warburg Bank во избежание уплаты налогов, сообщает агентство Associated Press.

"Это расследование призвано прояснить ряд нерешенных вопросов по делу "Шольц-Варбург", касающемуся налогов", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя фракции ХДС в Бундестаге (парламенте Германии) Маттиас Миддельберг.

"Очень много открытых вопросов, есть нестыковки и противоречия", - сообщил член финансового комитета Бундестага, консерватор Маттиас Хауэр, говоря о готовящемся расследовании.

В ХДС, крупнейшей оппозиционной партии Германии, заявили, что после возвращения парламентариев после пасхальных каникул намерены созвать специальную финансовую комиссию, которая займется этим расследованием. Для созыва комиссии необходима четверть голосов депутатов Бундестага, а у ХДС их 197 из 736.

Речь идет о периоде с 2011 по 2018 год, когда Шольц был бургомистром Гамбурга. Тогда он несколько раз проводил встречи с представителем местного частного банка Warburg Bank. Шольца подозревают в том, что он помог этому банку избежать взыскания налогов в размере почти 50 млн евро.

В настоящее время расследование уже ведется в законодательном собрании Гамбурга. Шольц настаивает на своей невиновности.