Фондовые индексы США снизились на опасениях рецессии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США.

Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года.

Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.

Торги в начале квартала осложняются данными, указывающими на ослабление экономического роста в марте, сказал старший инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Мэтью Мискин.

"Замедление роста означает снижение прибыли, и это является негативом для акций", - написал он.

Впрочем, снижение индексов во вторник могло быть техническим откатом, отметил Джеймс Рейган из D.A. Davidson. "Мы все еще находимся в ситуации, когда плохие новости могут стать хорошей новостью", - добавил он.

Капитализация Virgin Orbit Holdings Inc. рухнула на 23,2% после того, как американская аэрокосмическая компания подала заявление о банкротстве в суд штата Делавэр. Virgin намерена использовать процедуру банкротства для максимизации стоимости бизнеса и активов в период поиска покупателя.

Цена бумаг Apple Inc. снизилась на 0,3% на новости, что компания сократит небольшое число сотрудников, отвечающих за строительство и содержание розничных магазинов и других объектов компании в различных странах.

Акции Acuity Brands подешевели на 11%. Поставщик решений для освещения и управления зданиями во втором квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль на 10,5%, однако выручка оказалась хуже прогноза экспертов.

Рыночная стоимость сети кинотеатров AMC Entertainment упала на 23,5%. Компания сообщила об урегулировании судебного спора с акционерами по поводу планов конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

По оценкам аналитика B. Riley Securities Эрика Волда, соглашение открывает возможность для привлечения капитала на сумму до $16 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 198,77 пункта (0,59%) и составил 33402,38 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Nike Inc., подорожавшие на 1,6%, лидером снижения - бумаги Caterpillar, упавшие на 5,4%.

Standard & Poor's 500 опустился на 23,91 пункта (0,58%) - до 4100,6 пункта.

Nasdaq Composite потерял 63,13 пункта (0,52%) и составил 12126,33 пункта.