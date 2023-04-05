Около 350 человек задержали после столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Израиля задержала около 350 человек после столкновений в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в ночь на среду, сообщает газета The Times of Israel.

В полиции сообщили, что израильские силы безопасности вошли в мечеть, чтобы вытеснить агрессивно настроенных зачинщиков столкновений, которые после вечерней молитвы забаррикадировались внутри нее с дубинками и камнями. Полицейские пытались убедить забаррикадировавшихся покинуть мечеть, однако те в ответ их атаковали - забрасывали камнями и взрывали фейерверки.

В полиции назвали эти столкновения "подготовкой к посещению евреев Храмовой горы в среду в канун Песаха". В ХАМАС призвали палестинцев "массово отправиться в мечеть Аль-Акса, чтобы защитить ее".

По информации израильских СМИ, в среду на Храмовой горе усилены меры безопасности, а полиция сопровождает евреев, которые совершают восхождение накануне Песаха.

После столкновений на Храмовой горе, в среду утром самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам в секторе Газа. В сообщении говорится, что авианалет стал ответом на пуски ракет из сектора по израильской территории накануне, которые произошли уже после беспорядков на Храмовой горе. Всего было выпущено 16 ракет, восемь из них были сбиты противоракетной системой "Железный купол".