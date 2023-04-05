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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Корабли ВМФ РФ впервые за 10 лет зашли в порт Саудовской Аравии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Кама" совершили заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия для пополнения запасов топлива и продовольствия, сообщил Северный флот в среду.

"Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад", - говорится в сообщении Северного флота.

Отмечается, что в период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.

"Адмирал Горшков" – один из самых современных кораблей ВМФ России. Фрегат, оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

"Циркон" – новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" – крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

ВМФ РФ Северный флот Саудовская Аравия
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