ЕС создаст "киберщит" за миллиард евро

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в связи с резко возросшим в последнее время объемом кибератак намерен оснаститься "киберщитом" благодаря соответствующему проекту в более чем миллиард евро. Об этом заявил французской газете Les Echos член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Наше устремление заключается в том, чтобы создать "европейский киберщит", который позволит гораздо лучше обнаруживать атаки в самом их начале", - сказал он в интервью, опубликованном в среду.

По его словам, инвестиции достигнут "более 1 млрд евро, из которых две трети будут профинансированы Европейским союзом". Он пообещал представить 18 апреля законодательное предложение по новому европейскому регламенту Cyber Solidarity Act.

По случаю открывшегося в среду в Лилле международного форума по кибербезопасности Бретон объявил о строительстве, начиная с 2024 года, нескольких "центров по обеспечению безопасности" с целью усиления кибербезопасности государств-членов ЕС.

Еврокомиссар по внутреннему рынку отметил, что в связи с событиями на Украине "число кибератак в прошлом году подскочило в Европе на 140%".

"В этом контексте объединение и координация наших сил на европейском уровне становятся как никогда более необходимыми, поскольку угроза будет расширяться", - подчеркнул Бретон.