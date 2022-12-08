Совет ЕС принял директиву по снижению уязвимости критически важных объектов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял директиву и рекомендацию по снижению уязвимости и повышению устойчивости критически важных объектов Евросоюза, говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"В последние месяцы мы подвергались гибридным атакам и испытывали последствия изменений климата. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, скорее всего, только усугубятся", - заявил через пресс-службу министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Вит Ракушан.

По его словам, в ЕС должны быть уверены, что общества и промышленность стран союза "готовы противостоять любым нарушениям нашей безопасности и нашей экономики, и чтобы в случае стихийного бедствия мы могли быстро отреагировать".

Критически важные объекты, поясняют в Совете ЕС, - это "объекты, предоставляющие основные услуги, которые имеют решающее значение для поддержания жизненно важных социальных функций, экономической деятельности, общественного здравоохранения и безопасности, а также для защиты окружающей среды".

Такие объекты, следует из принятой директивы, должны быть в состоянии предотвращать гибридные атаки, стихийные бедствия, террористические угрозы и чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, "защищать от них, реагировать на них, справляться с ними и восстанавливаться после них".

Директива распространяется на критически важные объекты в ряде секторов, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение, питьевая вода, сточные воды и космос.

Центральные органы государственных администраций также будут подпадать под действие ряда положений директивы.

В Брюсселе указывают на то, что государства-члены ЕС должны будут разработать свою национальную стратегию по повышению устойчивости критически важных объектов и проводить оценку рисков не реже одного раза в четыре года.

Еврокомиссия в ноябре представила предложения для рекомендации Совета ЕС по срочному повышению устойчивости наиболее важной инфраструктуры Евросоюза. Сообщалось, что для этого будет изменено законодательство. Тогда в Брюсселе связали необходимость дополнительных мер безопасности с сентябрьской диверсией на газопроводе "Северный поток" и другими недавними инцидентами.

В конце сентября в Балтийском море были выявлены утечки из подводных участков одной нитки газопрвода "Северный поток 2" и из обеих ниток "Северного потока-1". С тех пор прокачка газа по "Северному потоку-1" не ведется. В середине ноября прокуратура Швеции заявила, что трубы были взорваны и это была диверсия.