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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Киргизским блогерам будет грозить уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии принял в третьем чтении законопроект о наказании блогеров и известных личностей за рекламу финансовых пирамид.

По словам автора законопроекта Шайырбека Ташиева, законопроект разработан в целях введения ответственности за рекламу финансовой пирамиды и защиты прав граждан.

"После принятия поправок блогеры, активисты и другие общественные личности будут более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов. Тем более, что за это будет грозить уголовная ответственность", - считает депутат.

Законопроект предусматривает за создание финансовой пирамиды, а также за рекламирование этой деятельности путем предложения участвовать в ней от трех до пяти лет лишения свободы либо штраф от 20 тысяч до 25 тысяч расчетных показателей (2-2,5 млн сомов).

По данным Тайшиева, за 10 месяцев 2022 года возбуждено 766 дел в отношении финансовых пирамид. Размер ущерба составил 366 млн сомов ($4,1 млн).

Киргизия
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