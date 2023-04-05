В Абхазии заявили, что события в Грузии начали приобретать внешнеполитический контекст

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Абхазская делегация на женевских дискуссиях выразила серьезную озабоченность в связи с внутриполитическими событиями в Грузии, которые, по мнению Сухума, могут спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе.

"Абхазская делегация выразила серьезную озабоченность в связи с внутриполитическими событиями в Грузии, которые начали приобретать внешнеполитический контекст. Было подчеркнуто, что призывы представителей грузинской оппозиции относительно возможности открытия так называемого второго фронта, могут привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе", - говорится в сообщении МИД Абхазии по итогам завершившегося в Женеве 57-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Как сообщает МИД, абхазская сторона сосредоточила особое внимание на необходимости согласования и дальнейшего подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы, однако грузинская сторона вновь отказалась от обсуждения этого вопроса. Его обсуждение было предложено перенести на следующий раунд.

При этом стороны согласились с тем, что "ситуация в регионе сохраняет признаки стабильности и характеризуется как спокойная".

"Практически все участники встречи подтвердили необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных форматов работы Женевских дискуссий. Абхазская сторона в очередной раз подтвердила свою приверженность возобновлению работы данного механизма. К сожалению, предложения абхазской делегации, направленные на разблокирование формата МПРИ, не получили поддержки со стороны грузинских участников", - отмечается в документе.

Очередной раунд международных дискуссий по безопасности в Закавказье завершился в Женеве 5 апреля. В них приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Проведение следующего, 58-го раунда международных дискуссий намечено на июль 2023 года.