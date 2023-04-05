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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Татнефть может купить 50% турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit за $160 млн

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров турецкой Dogan Holding (Стамбул) 4 апреля одобрил продажу российской ПАО "Татнефть" 50% акций топливной компании Aytemiz Fuel Distribution Inc. (Aytemiz Akaryakit, Турция). Об этом говорится в сообщении Dogan Holding, опубликованном в системе национального раскрытия информации.

Сумма сделки составит $160 млн. Предполагается, что она будет закрыта после получения необходимых юридических разрешений, говорится в публикации.

Представитель "Татнефти" не стал комментировать информацию .

Согласно сайту Aytemiz Akaryakit A.S., она располагает мощностями для хранения топлива и 10 базами, а также складскими и заправочными терминалами емкостью 250 тыс. куб. метров в различных регионах Турции. В настоящее время бренд Aytemiz обслуживает 5,5 млн водителей в месяц на более чем 570 заправочных станциях в 77 провинциях страны.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Татнефти" планировал в конце февраля обсудить вопрос о создании представительства в Турции.

Татнефть Турция
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