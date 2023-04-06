Киргизия и Россия начали строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Киргизия и Россия приступили к реализации проекта по строительству солнечной электростанции в Иссык-Кульской области стоимостью около $300 млн, сообщает в четверг пресс-служба киргизского кабмина.

"Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров принял участие в закладке капсулы под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района", - говорится в сообщении.

По словам Жапарова, строительство солнечной электростанции станет первым совместным "зеленым" проектом государственно-частного партнерства.

"Государством оказана вся необходимая помощь в реализации проекта: выделен земельный участок, подготовлены и подписаны нормативные правовые акты, определены источники финансирования. Все готово к строительству электростанции", - сказал Жапаров.

Соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 300 МВт было подписано в ходе заседания киргизско-российской межправительственной комиссии 29 марта. Реализацией проекта будет заниматься киргизская компания "Бишкек Солар" и российская "Юнигрин энерджи".