Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Киргизия и Россия начали строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Киргизия и Россия приступили к реализации проекта по строительству солнечной электростанции в Иссык-Кульской области стоимостью около $300 млн, сообщает в четверг пресс-служба киргизского кабмина.

"Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров принял участие в закладке капсулы под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района", - говорится в сообщении.

По словам Жапарова, строительство солнечной электростанции станет первым совместным "зеленым" проектом государственно-частного партнерства.

"Государством оказана вся необходимая помощь в реализации проекта: выделен земельный участок, подготовлены и подписаны нормативные правовые акты, определены источники финансирования. Все готово к строительству электростанции", - сказал Жапаров.

Соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 300 МВт было подписано в ходе заседания киргизско-российской межправительственной комиссии 29 марта. Реализацией проекта будет заниматься киргизская компания "Бишкек Солар" и российская "Юнигрин энерджи".

Киргизия Акылбек Жапаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Южной Корее считают, что КНДР может провести ядерное испытание в любое время

Муж экс-первого министра Шотландии Стерджен освобожден из-под стражи

Гонконг отменил все антиковидные ограничения для туристов

Гонконг отменил все антиковидные ограничения для туристов

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

ЕС создаст "киберщит" за миллиард евро

ЕС создаст "киберщит" за миллиард евро

Путин упрекнул США в поддержке цветных революций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });