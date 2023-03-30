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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Фон дер Ляйен обусловила отношения ЕС-КНР позицией Китая по Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Позиция Китая в отношении ситуации на Украине определит развитие отношений ЕС с Пекином, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала это на встрече, организованной Европейским политическим центром и Институтом китаеведения Меркатора.

Военная операция на Украине

"Будем откровенными: то, как Китай продолжит относиться к действиям России на Украине, станет определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем", - заявила она.

Она также подчеркнула, что в ЕС не примут такого плана урегулирования обстановки на Украине, который не будет предусматривать вывод оттуда российских войск.

Председатель ЕК при этом назвала целью Евросоюза установление дипломатической стабильности и открытой коммуникации в отношениях с Пекином.

"Я считаю, что отделяться от Китая - неприемлемо, это не в интересах Европы", - сказала фон дер Ляйен и добавила, что в отношениях с Китаем нужно сконцентрироваться на "снижении рисков", а не разрывать с ним связи.

Она напомнила, что скоро вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном посетит Пекин, чтобы провести "открытый и искренний" диалог с китайскими коллегами. Поездка намечена на начало апреля.

Комментируя недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, она назвала его "проявлением дружбы, которое говорит тысячу слов о новом видении международного порядка".

Шеф Пентагона Ллойд Остин ранее высказал мнение, то своим визитом председатель КНР выразил поддержку Москве.

До этого визита Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Китай Урсула фон дер Ляйен Украина Европейская комиссия Евросоюз
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