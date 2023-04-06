"Талибан" призвал международное сообщество помочь разминировать территорию Афганистана
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) призвало международное сообщество помочь очистить территорию страны от мин.
"Афганистан нуждается в большей помощи для обезвреживания наземных мин. Десятилетия войн и нестабильность унесли жизни тысяч людей и вынудили сотни тысяч других покинуть свои дома, в то время как афганские семьи уже пережили 40 лет конфликта, недавние ожесточенные бои оставили после себя новую волну смертоносных самодельных взрывчатых веществ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.
Талибы призывают международные организации "не оставлять Афганистан в одиночестве в его усилиях по искоренению этого скрытого врага по всей стране и объявить Афганистан свободной от противопехотных мин страной в регионе", отмечается в документе.
Талибы со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщают, что с 1989 года в стране почти 57 тыс. гражданских лиц погибли или получили ранения в результате взрыва наземных мин и взрывоопасных последствий войны.
Партнеры по противоминной деятельности обезвредили более 19 млн предметов на территориях с огромным количеством мин. По данным УКГВ, в стране "остается более 4150 опасных элементов, представляющих смертельную угрозу для населения, в частности для детей".