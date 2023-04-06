Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

"Талибан" призвал международное сообщество помочь разминировать территорию Афганистана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) призвало международное сообщество помочь очистить территорию страны от мин.

"Афганистан нуждается в большей помощи для обезвреживания наземных мин. Десятилетия войн и нестабильность унесли жизни тысяч людей и вынудили сотни тысяч других покинуть свои дома, в то время как афганские семьи уже пережили 40 лет конфликта, недавние ожесточенные бои оставили после себя новую волну смертоносных самодельных взрывчатых веществ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.

Талибы призывают международные организации "не оставлять Афганистан в одиночестве в его усилиях по искоренению этого скрытого врага по всей стране и объявить Афганистан свободной от противопехотных мин страной в регионе", отмечается в документе.

Талибы со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщают, что с 1989 года в стране почти 57 тыс. гражданских лиц погибли или получили ранения в результате взрыва наземных мин и взрывоопасных последствий войны.

Партнеры по противоминной деятельности обезвредили более 19 млн предметов на территориях с огромным количеством мин. По данным УКГВ, в стране "остается более 4150 опасных элементов, представляющих смертельную угрозу для населения, в частности для детей".

Афганистан Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придется

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Мошенники создали фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили шесть ракет HIMARS при ночном обстреле Мелитополя

Что случилось этой ночью: четверг, 6 апреля

В Южной Корее считают, что КНДР может провести ядерное испытание в любое время

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });