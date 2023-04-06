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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Италия привела в боеготовность развернутую в Словакии систему ПВО Mamba

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Итальянская армия привела в полную боеготовность развернутую в Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщило в четверг Объединенное авиационное командование НАТО.

Зенитный ракетный комплекс SAMP/T, известный также под названием Mamba, предназначен для защиты от самолетов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет.

Как указали в альянсе, "эта система связана с оборонительной архитектурой НАТО, защищая восточный фланг, что еще больше повышает оперативную совместимость Североатлантического союза и коллективную оборону".

"Развертывание итальянских SAMP/T в Словакии укрепляет силы сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге. Показав положительные результаты при проверке готовности, наша система теперь вносит свой вклад в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО", - сказал подполковник Микеле Веллуччи, командир оперативной группы SAMP/T.

Мобильный зенитный ракетный комплекс SAMP/T состоит из радиолокационного модуля обнаружения и отслеживания целей, пусковых установок (от одной до шести в батарее), каждая из которых имеет восемь противоракет Aster 30, а также вспомогательных машин перезарядки пусковых установок, генерации электроэнергии и технического обслуживания.

Дальность действия системы составляет от 3 до 100 км для авиационных целей и до 35 км для баллистических ракет. Высота поражения целей достигает 25 км.

Италия Словакия НАТО
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