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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Китайская i-Space провела успешный запуск ракеты Hyperbola-1

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Китайская частная аэрокосмическая компания i-Space осуществила успешный запуск ракеты-носителя Hyperbola-1, сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

Запуск прошел в 12:00 по Пекинскому времени (в 07:00 по Москве) с космодрома Цзюцюань. Основной целью было испытание систем ракеты и получении специалистами данных о полете.

Этот запуск стал вторым успешным и пятым для ракеты в целом. Первый запуск Hyperbola-1 провели в 2019 году, однако затем последовало три неудачных пуска подряд.

По данным компании, твердотопливная ракета Hyperbola-1 способна выводить полезную нагрузку массой свыше 300 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км и около 225 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Китай i-Space Hyperbola Цзюцюань
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