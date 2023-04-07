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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

SpaceX наметила запуск сверхтяжелой ракеты Starship на 17 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX может осуществить запуск своей сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в первый тестовый орбитальный полет 17 апреля.

Об этом говорится в новых данных Федерального управления гражданской авиации США (FAA), выдающего лицензии на частные космические запуски.

10 апреля SpaceX проведет генеральную тренировку пуска.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет пройдет в непилотируемом режиме.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в трехчасовое временное окно, которое открывается 17 апреля в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве).

В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

FAA SpaceX Starship Марс Луна
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