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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Байден вновь продлил на год режим ЧС в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайной ситуации, введенный 15 апреля 2021 года в связи с политикой РФ, говорится в письме американского лидера к Конгрессу США.

"15 апреля 2021 года указом 14024 я объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (...) в связи с деятельностью правительства РФ (...). Я продлеваю на год режим ЧС, объявленный указом 14024", - отмечается в документе.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В своем письме Байден также обвиняет Москву в том, что она, по его мнению, "предпринимает усилия по препятствованию проведению свободных и честных выборов в США" и в других странах, участвует во "враждебной киберактивности" в отношении Соединенных Штатов и их союзников и партнеров. Также американский лидер обвинил РФ в "подрыве безопасности стран и регионов, важных для безопасности США", и в нарушении принципов международного права, включая территориальный суверенитет других государств.

Джо Байден США
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