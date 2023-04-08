Москва и Минск обсуждали гарантии безопасности в случае военного вторжения в Белоруссию

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Тема гарантий безопасности Белоруссии со стороны России в случае военного вторжения в республику обсуждалась в Москве, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1". Он уточнил, что эта тема обсуждалась в Москве на уровне глав государств и заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Он сообщил, что президент РФ "в этой части отдал дополнительные поручения". "Советы безопасности должны буквально в ближайшее время финализировать всю эту работу, чтобы мы имели четкие гарантии нашей безопасности со стороны Российской Федерации в случае некоего военного нападения на нашу республику", - уточнил белорусский посол.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находился в России с визитом 5-6 апреля. Он встретился с президентом РФ и принял участие в Высшем Госсовете Союзного государства России и Белоруссии.

Белорусский посол также сообщил, что работа над 8 союзными программами Белоруссии и России из 28 уже завершена, уточнив, что речь идет о программах по атомной энергетике, по интеграции информационных систем прослеживаемости в сфере маркировки, транспортного контроля, выдачи ветеринарных и фитосанитарных сертификатов на сельхозпродукцию, а также по сближению законодательства в финансовом секторе и в области единых правил конкуренции.

Крутой добавил, что по остальным программам "достигнут высокий уровень выполнения". "На текущий год осталось примерно 120 мероприятий. Но действительно часть из них не имеют некоего оцифрованного завершения. Они будут долгосрочными. Некоторые до 2030 года. Как пример - сфера макроэкономики и денежно-кредитного регулирования", - уточнил белорусский посол.