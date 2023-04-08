РФ и Белоруссия намерены предоставить взаимный доступ к субсидированию потребителей техники

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия до конца года планируют предоставить взаимный доступ к субсидированию потребителей техники, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Дипломат сообщил, что на прошедших в Москве переговорах на высшем уровне и заседании Высшего госсовета Союзного государства "большой блок вопросов касался работы промышленных секторов в Беларуси и России".

"И здесь должны сыграть роль два важных соглашения. Первое - по учету технологических операций. Чтобы, например, белорусский промышленный товар не считался иностранным в России и был доступ к программам субсидирования федерального и регионального уровня. Еще одно важное соглашение - о единой промышленной политике. Оба документа направлены на уменьшение количества барьеров для доступа на рынок", - добавил Крутой.

"Президенты попросили наполнить уже некой практической работой. Наверное, это самая главная задача на этот год - привести всю "нормативку" в порядок и до конца года получить взаимный доступ к программам субсидирования потребителей. Это я хочу отдельно подчеркнуть: потребителей нашей техники в России и российской техники в Беларуси", - сказал он.

Посол отметил, что в этом вопросе "шел определенный спор, ведь у каждой страны, исходя из достигнутого уже технологического уровня и инвестиций в предыдущие годы, сложилась разная система поддержки производителей. И даже если исходить из неких международных правил, то субсидии в отношении производителей в определенном смысле являются запрещенными".

"Но потребителей никто не запрещает субсидировать. И здесь есть огромный запрос в российских регионах. В рамках наших поездок мы это видим. Особенно по сегментам пассажирской, сельскохозяйственной, дорожной, коммунальной техники в условиях ухода западных брендов. Поэтому есть деньги региональные, есть федеральные в рамках программ. Но нет вот этой согласованной программы допуска к этим субсидиям. Сейчас однозначно президентами заявлено, что до конца года эта проблема должна быть решена", - резюмировал Крутой.