Матч за мировую шахматную корону Ян Непомнящий - Дин Лижэнь стартует в воскресенье

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Астане 9 апреля пройдет первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

Матч выявит нового обладателя мировой шахматной короны, поскольку действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен отказался от участия. Карлсен в 2013 году победил индийца Вишванатана Ананда и стал 16-м чемпионом мира. После этого он четырежды защитил титул, победив того же Ананда (2014), россиянина Сергея Карякина (2016), американца Фабиано Каруано (2018) и Непомнящего (2021). В 2022 году норвежец объявил об отказе от участия в матче за звание чемпиона мира, сославшись на отсутствие мотивации.

К тому моменту Непомнящий вновь выиграл турнир претендентов и получил возможность сыграть в чемпионском матче. После отказа Карлсена соперником россиянина стал Дин Лижэнь, ставший вторым в турнире претендентов.

Часть официальных мероприятий в Астане, связанных с предстоящим матчем, уже прошла. В частности, жеребьевка выявила, что белыми в первой партии будет играть Непомнящий. Проведение партий запланировано на 9-10 апреля, 12-13 апреля, 15-16 апреля, 18 апреля, 20-21 апреля, 23-24 апреля, 26-27 апреля, 29 апреля. В случае если победитель после этих партий выявлен не будет, 30 апреля состоится тай-брейк.

Также состоялась пресс-конференция участников матча. Непомнящий выразил надежду, что достиг прогресса в игре.

"Я надеюсь, что стал играть сильнее. Что касается моей подготовки, я бы предпочел ничего не раскрывать. Некоторые члены моей команды были со мной в течение длительного времени, но появились и другие люди", - сказал российский гроссмейстер.

В свою очередь, Дин Лижэнь не стал скрывать своих чемпионских амбиций.

"Иногда я думаю о том, чтобы стать первым китайским чемпионом мира, а также 17-м чемпионом мира и вписать свое имя в историю. Если я смогу это сделать, я добьюсь огромной славы", - сказал он.

Призовой фонд чемпионского матча составит 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.