Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Матч за мировую шахматную корону Ян Непомнящий - Дин Лижэнь стартует в воскресенье

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Астане 9 апреля пройдет первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

Матч выявит нового обладателя мировой шахматной короны, поскольку действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен отказался от участия. Карлсен в 2013 году победил индийца Вишванатана Ананда и стал 16-м чемпионом мира. После этого он четырежды защитил титул, победив того же Ананда (2014), россиянина Сергея Карякина (2016), американца Фабиано Каруано (2018) и Непомнящего (2021). В 2022 году норвежец объявил об отказе от участия в матче за звание чемпиона мира, сославшись на отсутствие мотивации.

К тому моменту Непомнящий вновь выиграл турнир претендентов и получил возможность сыграть в чемпионском матче. После отказа Карлсена соперником россиянина стал Дин Лижэнь, ставший вторым в турнире претендентов.

Часть официальных мероприятий в Астане, связанных с предстоящим матчем, уже прошла. В частности, жеребьевка выявила, что белыми в первой партии будет играть Непомнящий. Проведение партий запланировано на 9-10 апреля, 12-13 апреля, 15-16 апреля, 18 апреля, 20-21 апреля, 23-24 апреля, 26-27 апреля, 29 апреля. В случае если победитель после этих партий выявлен не будет, 30 апреля состоится тай-брейк.

Также состоялась пресс-конференция участников матча. Непомнящий выразил надежду, что достиг прогресса в игре.

"Я надеюсь, что стал играть сильнее. Что касается моей подготовки, я бы предпочел ничего не раскрывать. Некоторые члены моей команды были со мной в течение длительного времени, но появились и другие люди", - сказал российский гроссмейстер.

В свою очередь, Дин Лижэнь не стал скрывать своих чемпионских амбиций.

"Иногда я думаю о том, чтобы стать первым китайским чемпионом мира, а также 17-м чемпионом мира и вписать свое имя в историю. Если я смогу это сделать, я добьюсь огромной славы", - сказал он.

Призовой фонд чемпионского матча составит 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.

Магнус Карлсен Ян Непомнящий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня

Китайские военные начали масштабные учения близ Тайваня

Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

Врачи увидели эффект от лечения больного лейкемией Берлускони

В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения Китая

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

США направили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет

Что случилось этой ночью: суббота, 8 апреля

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Один человек погиб в результате теракта в Тель-Авиве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });