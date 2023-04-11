США и Южная Корея считают предполагаемые документы Пентагона о прослушке поддельными

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть информации, содержащейся в просочившихся в социальные сети документах Пентагона, подделана, заявил первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тхэ Хе.

"Сегодня утром министры обороны двух стран провели телефонный разговор, и мнения двух стран совпали. Обе страны придерживаются одинакового мнения о том, что большая часть раскрытой информации была сфабрикована", - цитирует Ким Тхэ Хе "Ренхап".

Он отметил, что власти США попытаются выяснить, кто стоит за этим инцидентом, и это, вероятно, займет некоторое время.

По его мнению, информация о прослушке не может повлиять на альянс Сеула-Вашингтона.

Ким Тхэ Хе считает, что инцидент, наоборот, позволит обеим сторонам еще больше укрепить взаимное доверие.

Отмечается, что заявления Ким Тхэ Хе сделал перед поездкой в Вашингтон для переговоров о подготовке к предстоящему государственному визиту президента Южной Кореи Юн Сок Еля в США. Южнокорейский лидер планирует провести переговоры с Джо Байденом в Белом доме 26 апреля.

Во вторник главы оборонных ведомств Южной Кореи и США провели телефонные переговоры в связи с недавними сообщениями СМИ об утечке военных документов США.

The New York Times сообщала, что в социальные сети просочились документы Пентагона, указывающие на то, что США в начале марта вели прослушку систем связи канцелярии южнокорейского президента.