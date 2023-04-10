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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Четыре человека стали жертвами лавины во французских Альпах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Лавина, сошедшая в воскресенье с альпийского ледника Армансетт в районе города Ле-Контамин-Монжуа на западе Франции, предварительно, унесла жизни четырех человек, девять пострадали, сообщает газета Le Point.

Издание Le Dauphine Liberated пишет, что оповещение о лавине поступило в 11:27 по местному времени (10:27 мск). Она достигала 100 м в ширину и 1000 м в длину, проинформировали местные власти, добавив, что поисково-спасательные работы с наступление ночи приостановлены, их возобновят утром.

О произошедшем высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. "На леднике Армансетте в Альпах лавина привела к человеческим жертвам. Мы думаем о них и их семьях. Чтобы найти застрявших в снегу людей, мобилизуются наши спасательные силы. Их сопровождают и наши мысли", - написал он в твиттере.

Франция Альпы Эмманюэль Макрон
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