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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) и Генеральное консульство Казахстана в Сан-Франциско (США) договорились с корпорацией Microsoft об открытии мультирегионального хаба в республике, сообщила пресс-служба МЦРИАП.

Уточняется, что об этом стало известно в ходе встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и генерального директора Microsoft по Казахстану Сергея Лещенко.

"Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан", - говорится в информации.

При этом в ведомстве не уточнили, в каком городе будет располагаться хаб.

Осенью 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с представителями руководства Microsoft в Нью-Йорке, обсудив вопросы расширения казахстанского офиса до регионального хаба.

Microsoft - крупная транснациональная корпорация, основанная Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. Среди ее наиболее известных продуктов - операционная система Windows, приложения Microsoft Office, а также игровые консоли Xbox. Штаб-квартира находится в городе Редмонд (штат Вашингтон, США).

Microsoft Казахстан
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