Лукашенко заявил о необходимости защиты Россией Белоруссии в случае нападения на республику

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защиты Россией Белоруссии как своей территории в случае нападения на республику.

"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!", - отметил белорусский президент, подчеркнув, что поэтому этот вопрос он поднял на переговорах с президентом России.

"Он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения - Беларуси и России, - посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси", - сказал Лукашенко.