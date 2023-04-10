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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Песков заявил, что Франция вряд ли может стать посредником в украинском конфликте

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Париж вряд ли может выступать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной, так как фактически он занимает сторону одного из участников конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Париж сейчас вряд ли может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Кроме того, он косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассмотрит ли Россия мирный план Парижа по Украине, если такой будет выдвинут французской стороной.

"Пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия", - отметил он.

Дмитрий Песков Украина Франция
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