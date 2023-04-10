Байден пока не готов объявить о намерении добиваться переизбрания на пост президента США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему планирует принять участие в президентских выборах, но пока не готов объявить официально об этом, сообщает в понедельник NBC.

"Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы официально объявить об этом решении", - заявил Байден в эфире телепрограммы TODAY в эфире NBC.

Пока лишь племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон подали заявки на участие в президентских праймериз Демократической партии.

Ранее в этом году американские СМИ сообщали, что Байден уже подбирает кандидатов для своего предвыборного штаба. При этом опросы показывают, что президент сейчас не очень популярен среди сограждан.

Президентские выборы в США состоятся в 2024 году. До этого каждая из партий должна провести внутренние выборы - праймериз, на которых определится, кто будет участвовать в борьбе за пост президента.