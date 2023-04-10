Страховые убытки от беспорядков в мире в 10 раз превысили убытки от терактов с 2015 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Страховые выплаты в связи с ущербом, нанесенным общественными беспорядками, с 2015 года превысили $10 млрд, тогда как ущерб от террористических атак составил менее $1 млрд, говорится в отчете страхового брокера Howden.

"За последние 20 лет мы перешли от относительно безубыточного рынка к рынку, на котором компании несут значительные потери", - написал исполнительный директор Howden Том Брэдбрук.

В частности, в отчете приводятся эпизоды вандализма и грабежей во время протестов Black Lives Matter в США в 2020 году, масштабных демонстраций в Чили в 2019 году и беспорядков в ЮАР в 2021 году.

Отмечается, что в Африке убытки страховых компаний, связанные с массовыми беспорядками, в последние годы превышают потери от природных катастроф.

Ранее на растущую опасность гражданских волнений указали аналитики Allianz. По их словам, с учетом распространения соцсетей, беспорядки способны возникнуть быстро и в нескольких местах одновременно, и некоторые компании - например, сетевые ритейлеры - могут столкнуться сразу с несколькими убытками в рамках одного события.