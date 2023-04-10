Польша выставила на продажу активы польской "дочки" "НОВАТЭКа"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Временный управляющий компании Novatek Green Energy – "дочки" "НОВАТЭКа", в отношении которой польское правительство ввело санкции, предусматривающие заморозку активов, а затем ввело внешнее управление, объявил о продаже активов компании.

Согласно сообщению, временный управляющий Кароль Шиманьский приглашает все заинтересованные стороны принять участие в процессе распоряжения денежными средствами или экономическими ресурсами компании. Основным направлением деятельности компании является продажа и дистрибуция сжиженного углеводородного газа (СУГ) и сжиженного природного газа (СПГ) в Польше и других странах Европы. СПГ также распределяется через собственные газовые сети компании в Польше. В 2021 году компания получила выручку от продаж в размере 1 млрд 793 млн 991 тыс. злотых (382 млн евро), а количество занятых в этот период составило 137 человек, говорится в уведомлении.

Потенциальные инвесторы должны подать заявки до 14 апреля. Процесс распоряжения активами компании будет осуществляться под наблюдением и в сотрудничестве с временным управляющим. Условием является сохранение рабочих мест и деятельности по оказанию коммунальных услуг.

Как сообщалось, 26 апреля 2022 года министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО "НОВАТЭК", а также в отношении его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краков). Меры предусматривают заморозку активов, а в отношении краковской "дочки" – еще и исключение из процедур госзакупок. В начале октября министр развития и технологий Вальдемар Буда сообщил, что принял решение ввести в Novatek Green Energy временное управление.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявлял, что компания планирует оспорить в суде назначение временного управляющего Novatek Green Energy.

"Да с ума сошли", - прокомментировал он назначение, подчеркнув, что "НОВАТЭК" оспорил в польском и европейском судах введение санкций против компании, а также оспорит назначение временного управляющего.

"Мы сразу обратились в их суд, обратились в европейский суд, пока никаких ответов нет. После того, как поставили управляющего, еще раз обратимся. Но я считаю, это просто грабеж, бандитизм – и больше ничего. По-другому нельзя назвать", - заявлял Михельсон.

Он высказал возмущение тем, что подпадание Novatek Green Energy под санкции привело к тому, что поляки "оставили громадное количество потребителей просто без тепла, без света", - сказал глава "НОВАТЭКа".

Novatek Green Energy продает на европейском рынке сжиженный углеводородный газ (СУГ) и регазифицированный СПГ, который образуется при перевалке СПГ (отпарной газ), а также при регазификации покупного СПГ на собственных станциях в Польше и Германии.

В 2021 году Novatek Green Energy реализовала весь экспортный объем СУГ "НОВАТЭКа" – 567 тыс. т. В 2021 году – ввела в эксплуатацию 10 криоАЗС (8 в Германии, 2 в Польше) и 27 регазификационных установок в Польше. Общее количество действующих объектов на европейском рынке на конец 2021 года составило 16 СПГ-заправок (12 в Германии, 4 в Польше) и 48 регазификационных установок (1 в Германии, 47 в Польше). В ноябре 2021 года была совершена первая поставка биоСПГ на криоАЗС в Ростоке (Германия).