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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Минск продлил ограничение импорта "недружественного алкоголя" до конца 2024 года

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии продлило до 31 декабря 2024 года введенное год назад ограничение импорта алкогольных напитков из недружественных стран, сохранив запрет на маркировку этой продукции на территории недружественных стран.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на национальном правовом портале. Утвержденный в апреле 2022 года запрет действовал в течение 12 месяцев.

В соответствии с ранее принятым решением, алкогольные напитки из недружественных стран могут быть промаркированы белорусскими акцизными марками только на складах временного хранения или таможенных складах, перечень которых определен таможенным комитетом, либо на территории государств, не применяющих недружественные меры к Белоруссии.

Правительство объясняло такое решение "защитой национальных интересов".

Белоруссия правительство
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