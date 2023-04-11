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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 40 домов были разрушены из-за природного пожара в районе южнокорейского города Канын, выжжены значительные площади лесного массива, сообщает во вторник Yonhap.

Более чем 300 местным жителям и примерно 700 туристам пришлось покинуть опасный район, отмечает агентство.

"Раздуваемый сильным ветром лесной пожар произошел во вторник на северо-восточном побережье в районе города Канын, разрушены примерно 40 домов", - передает "Ренхап".

По данным пожарной службы города, разрушено 28 частных домов, 12 пансионатов и четыре гостиницы, о жертвах на данный момент не сообщается.

Представители местных власти полагают, что возгорание произошло из-за упавшей от ветра сосны, которая задела линию электропередачи. Корейские метеорологи ранее предупреждали о засушливой погоде в регионе, максимальная скорость ветра составила 30 метров в секунду.

Южная Корея
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