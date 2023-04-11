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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Минобороны Армении заявило о гибели четырех своих военных на границе с Азербайджаном

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Четверо военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли и шестеро ранены в результате обстрелов с азербайджанской стороны в приграничном районе села Тех в Сюникской области, сообщили в Минобороны Армении.

"В результате очередной провокации азербайджанской стороны в приграничном районе села Тех в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном армянская сторона имеет четырех погибших и шесть раненых", - отмечают в ведомстве.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе, а также о гибели и ранениях военнослужащих азербайджанской армии.

Азербайджан Армения
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