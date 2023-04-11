В Баку и Ереване заявили о гибели военных в приграничном районе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министерства обороны Азербайджана и Армении сообщили о гибели военнослужащих на азербайджано-армянской границе.

"Военнослужащие ВС Азербайджана Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндюэ оглу погибли в результате пресечения провокации Вооруженных сил Армении на границе", - сообщает военное ведомство Азербайджана. По его данным, ситуация в районе боестолкновений относительно стабильная.

Минобороны Армении сообщает о гибели четырех и ранении шести своих военных "в результате очередной провокации азербайджанской стороны в приграничном районе села Тех в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном".

"По состоянию на 20:30 ситуация на передовой относительно стабильна", - сообщили в Минобороны Армении.