Канада ввела санкции против Нацбанка Белоруссии и Беларусбанка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канада ввела санкции против девяти учреждений финансового сектора Белоруссии, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте канадского правительства.

В число организаций, которые затрагивают ограничительные меры, вошли Национальный банк Белоруссии, а также крупнейшие государственные и коммерческие банки республики - Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, ВТБ-Банк и Статусбанк.

В качестве обоснования к принятию таких мер заявляется, что "действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису".

Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с приехавшим в Канаду с официальным визитом премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, санкции в отношении Белоруссии вводятся с целью "дальнейшего давления" на нее как на союзника России.