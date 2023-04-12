Казахстан ввел на полгода запрет на ввоз пшеницы в страну автотранспортом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело запрет на ввоз пшеницы на территорию республики из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев.

Соответствующий приказ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет" и вступил в силу 10 апреля.

Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, данное решение продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.

Как отмечали в ведомстве, по данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в $500 млн.

"По информации, полученной от участников рынка, значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии. При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тыс. тенге до 80-85 тыс. тенге за тонну", - говорилось в информации.

Как отмечают в Минсельхозе, по итогам прошлого года был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.

Вместе с тем, согласно данным статистики, по состоянию на 1 марта 2023 года на отечественном рынке складывается положительный баланс зерна в объеме 10,4 млн тонн.