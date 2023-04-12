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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Сенатор-республиканец создал спецкомитет для оценки его шансов на праймериз

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт объявил о создании спецкомитета для определения того, есть ли ему смысл участвовать в президентской гонке, сообщает в среду Politico.

"Я никогда не прекращу защищать консервативные ценности, которые делают Америку исключительной, и именно поэтому я объявляю о создании "исследовательского" комитета для президентских выборов США", - заявил Скотт на видео, опубликованном в среду.

Также он осудил работу президента США Джо Байдена и демократической партии, пообещал противостоять Китаю, бороться против нелегальной иммиграции, дать родителям больше выбора в вопросах, связанных с образованием их детей, а также защищать религиозные свободы.

Подобные комитеты в США создаются среди прочего с целью изучения шансов потенциального кандидата на выборах, чаще всего они касаются президентских выборов или партийных праймериз. Чаще всего после формирования спецкомитета потенциальный кандидат объявляет о намерении участвовать в выборах, однако существуют исключения.

Скотт является сенатором американского Конгресса от штата Южная Каролина с 2013 года, состоит в комитете cената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства. Также с 2011 по 2013 год он был членом палаты представителей США, а с 2009 по 2011 годы - членом палаты представителей штата.

Скотт - один из 11 афроамериканцев, когда-либо занимавших место в cенате, а также первым в истории афроамериканцем, который состоял в обеих палатах конгресса. До начала политической карьеры политик работал в сфере финансовых услуг.

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