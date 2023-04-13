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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ВМС США планируют за 10 лет ввести в состав флота автономные аппараты без экипажей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Командование ВМС США планирует в течение ближайших 10 лет пополнить флот различными надводными и подводными автономными аппаратами без экипажей. Об этом сообщает Defense news со ссылкой на ряд американских военачальников.

"Заместитель начальника военно-морских операций ВМС США вице-адмирал Скотт Конн говорил, что ВМС занимаются такой модернизацией сил (...) в рамках планов по развитию и финансированию на ближайшие пятилетки. В первую пятилетку - с 2024 по 2028 финансовые годы - ВМС закупает и тестирует беспилотные прототипы. Во вторую пятилетку – с 2029 по 2033 финансовые годы – флот, состоящий из кораблей с экипажами и автономных аппаратов, становится реальностью", - отмечает издание.

В то же время Конн ранее в апреле отмечал: пока военные не убедятся в том, что системы автономных аппаратов слушаются их, испытания будут проходить на борту кораблей или самолетов в присутствии людей.

При этом, уточняет издание, речь идет об амбициозном графике, требующем быстрой разработки и совершенствования таких аппаратов, гарантий надежности технологий. В то время как ВМС США уже желают получать финансирование из бюджета на такие программы, в ВВС США лишь начали изучать, как крупные БПЛА могут действовать вместе с авиационной группой.

ВМС США потребуется создать такой корпус кораблей, механические и электрические механизмы, которые позволят автономным аппаратам находиться в море целыми неделями и месяцами без вмешательства человека. Также нужно получить надежные сенсоры и системы автономного управления, боевые системы и боеприпасы для этих аппаратов.

В свою очередь начальник штаба ВМС США адмирал Майк Гилдей в начале апреля заявлял, что в 2025 финансовом году командование собирается передать контракт на строительство первого большого автономного надводного аппарата (Large Unmanned Surface Vehicle, LUSV). LUSV должен будет нести ракеты, которые смогут запускать удаленно с другого корабля с экипажем. До этого, отмечал Гилдей, в ближайшие два месяца начнутся испытания на суше одновременно ряда прототипов, предложенных несколькими компаниями-производителями. После года тестирования на площадках предприятий ВМС займется испытаниями на суше в Филадельфии, после чего выберет модель LUSV для производства.

Также идет разработка среднего автономного надводного аппарата (Medium Unmanned Surface Vehicle, MUSV), для которого создадут семь прототипов. Этот аппарат оснастят аппаратурой сбора информации и оружием, позволяющим ослеплять и приводить в негодность аппаратуру противника, например, лазерным и электромагнитным. Гилдей добавил, что при создании LUSV и MUSV военные будут экспериментировать с дозаправкой под водой, устройствами дистанционного подрыва, новыми средствами слежения, радиоэлектронной и противолодочной борьбы.

Тем временем, отмечает Defense news, в марте начались морские испытания первого образца автономного подводного аппарата – беспилотной подводной лодки Orca сверхбольших габаритов (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, XLUUV) разработки компании Boeing. Однако сроки реализации проекта уже сдвинулись минимум на три года, а его стоимость достигла $242 млн – на 64% больше первоначальной сметы.

Представитель ВМС капитан Скотт Сирлз заверил, что Orca показывает хорошие результаты, хотя ее тестирование не завершено. В ходе проверки ее работы можно будет определить необходимые технические изменения, которые Boeing сможет внести в пять других строящихся аппаратов Orca.

Однако, по данным Defense news, пока с этим проектом наблюдаются проблемы из-за задержек поставок деталей.

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