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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Apple увеличит долю переработанного кобальта в аккумуляторах до 100% к 2025 г.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. планирует использовать только переработанный кобальт во всех аккумуляторах собственной разработки к 2025 году, говорится в сообщении компании.

Кроме того, во всех разработанных Apple печатных платах будет делаться покрытие из переработанного олова и золота.

В 2022 году около 20% сырья для товаров компании было вторичным или относилось к возобновляемым ресурсам.

Примерно 90% сырья приходится на 14 видов материалов, выбранных с учетом воздействия на окружающую среду, соблюдения прав человека при их получении и доступности на рынке. Это алюминий, кобальт, медь, стекло, золото, литий, бумага, пластик, редкоземельные элементы, сталь, тантал, олово, вольфрам и цинк.

К 2030 году Apple планирует обеспечить углеродную нейтральность продукции.

Котировки акций компании в четверг растут на 2%, индекс Standard & Poor's 500 - на 0,6%. Рыночная стоимость компании с начала года увеличилась более чем на четверть, до $2,53 трлн.

Apple
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