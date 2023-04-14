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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Кипр изучит причины включения своих граждан в санкционные списки США и Великобритании

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент Кипра Никос Христодулидис в четверг созвал экстренное совещание, чтобы разобраться, почему несколько киприотов оказались в связанных с Россией санкционных списках США и Великобритании, сообщает агентство Associated Press.

"Президент республики считает это дело особенно важным и распорядился о проведении тщательного расследования", - говорится в заявлении представителя правительства Константиноса Летимбиотиса.

Санкции затронули трех граждан Кипра: один из них гражданин Кипра и России, другой - Кипра и Израиля, и третий - резидент Кипра. Они имеют отношение к зарегистрированным на Кипре компаниям, которые, как считают на Западе, могут быть причастны к обходу антироссийских санкций.

Кипр США Великобритания
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