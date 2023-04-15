Запуск американского корабля с россиянином Гребенкиным намечен на февраль 2024 г

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) планируется на февраль 2024 года, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Восьмая программная миссия NASA и SpaceX к космической станции планируется на дату не ранее февраля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте управления.

1 марта российская госкорпорация "Роскосмос" сообщила о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС.

По данным госкорпорации, "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon.

"По соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA Константину Борисову предстоит отправиться на Международную космическую станцию в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 года, Александру Гребенкину - в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года", - сообщали в пресс-службе госкорпорации.

Имена трех других членов экипажа, которые отправятся на станцию вместе с Гребенкиным, пока не объявлены. В состав миссии войдут астронавты из стран-участниц программы МКС - они будут работать в американском сегменте станции.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.