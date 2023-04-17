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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Словакия передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Словакия передала украинской стороне все обещанные Братиславой истребители МиГ-29. Об этом сообщает в понедельник словацкая газета "Правда".

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что все 13 самолетов уже находятся на территории Украины.

Ранее в апреле в администрации президента Польши также сообщили, что несколько польских самолетов МиГ-29 доставлены на Украину.

МиГ-29 – советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Максимальная скорость у земли – 1500 км/ч, на высоте – 2450 км/ч. Потолок полетов – 18 тыс. м. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира. По некоторым данным, входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире – всего экспортировали более 800 таких самолетов.

Словакия Украина МиГ-29
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