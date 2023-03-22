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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

США предложили Словакии купить со скидкой вертолеты Bell после передачи Украине МиГ-29

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - США предложили Словакии приобрести со скидкой американские ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper после того, как Братислава решила передать Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Минобороны Словакии Ярослава Надя.

По его словам, предложение Вашингтона касается 12 новых вертолетов, которые США готовы поставить Словакии с очень существенной скидкой. "Предложение несет много преимуществ и значительно усилит возможности Словакии в оборонной сфере", - сказал Надь.

Министр отметил, что сделка с США предполагает выплату $340 млн в течение 3-4 лет за американскую технику, стоимость которой без скидки составляет $1 млрд.

Он добавил, что сделка, в частности, включает поставку Вашингтоном запчастей и более 500 ракет AGM-114 Hellfire.

На прошлой неделе сообщалось, что Словакия отправит на Украину истребители МиГ-29, которые стоят на вооружении словацкой армии.

США Словакия Украина МиГ-29
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