В Судане из-за боестолкновений погибли 97 мирных жителей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших мирных жителей из-за боевых столкновений в Судане увеличилось до 97, сообщает газета The Guardian.

Ранее поступали данные о 56 жертвах. Еще более 360 человек пострадали.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о чрезвычайно сложной ситуации в области здравоохранения в Судане, в частности о нехватки донорской крови для раненых.

В субботу сообщалось, что в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз СБР в южном предместье Хартума. В командовании армии Судана в свою очередь отмечали, что их действия связаны с тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с суданскими военными.

В понедельник военные сообщили, что отбили нападения СБР на телебашню в городе Омдурман, близ Хартума, и благодаря этому гостелевидение Судана возобновило вещание.