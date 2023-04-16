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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

ООН сообщила о согласии сторон конфликта в Судане прекратить столкновения на три часа

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана и военизированная группировка Сил быстрого реагирования (СБР) дали согласие на предложение ООН на три часа прекратить боевые действия, сообщили в Объединенной переходной миссии ООН по оказанию помощи Судану (UNITAMS).

"Они приняли предложение спецпредставителя ООН по Судану Волкера Пертеса (...) установить сегодня по гуманитарным соображениям паузу в боевых действиях - с 16:00 по 19:00 (17:00 - 20:00 по Москве)", - говорится на странице UNITAMS в твиттере.

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В субботу сообщалось, что в столице Судана Хартуме вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз СБР в южном предместье Хартума.

В командовании армии Судана в свою очередь отмечали, что их действия связаны с тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с суданскими военными.

Associated Press сообщало, что в воскресенье суданские военные и силы СБР продолжили боевые действия - с применением бронетехники, боевой авиации и автомобилей, оснащенных станковыми пулеметами. Бои зафиксированы в столице Хартуме, соседнем городе Омдурман и в целом ряде других районов страны.

По предварительным данным, погибли не менее 56 гражданских лиц.

Судан ООН
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