Девелоперы СПГ-проектов в США откладывают инвестрешения из-за роста затрат и стоимости кредитов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сложности с подписанием долгосрочных контрактов и привлечением заемного финансирования затрудняют принятие инвестиционных решений (FID, ОИР) по новым проектам экспорта сжиженного природного газа в США, отмечает газета Financial times.

За последние 14 месяцев, отмечает FT, четыре проекта общей стоимостью $40 млрд дошли до принятия ОИР. Однако другие продолжают откладывать принятие инвестиционных решений, конкурируя за долгосрочные контракты, необходимые для финансирования строек, а также борясь со стремительным ростом стоимости строительства и финансирования.

Газета отмечает, что у компании Tellurian с трудом реализуется проект Driftwood LNG (стоимостью $25 млрд на 27,6 млн тонн в год) из-за неудачи в прошлом году с привлечением финансирования, что привело к отказу основных покупателей от поставок с проекта (в своем сообщении Tellurian писала, что теперь сделает ставку на акционерное финансирование).

Решения по еще двум проектам, которые ожидались в марте, отложены до конца текущего года. Это конверсия терминала Energy Transfer (SPB: ET) в Лейк-Чарльзе и терминал Next Decade в Рио-Гранде.

Безудержная инфляция в цепочке поставок и рост процентных ставок, увеличивающие стоимость строительства, могут привести к пересмотру уже заключенных контрактов на поставки с будущих проектов, приводя к задержке строек и открывая возможности для конкурентов, отмечает издание. В прошлом месяце Sempra Energy продвинула вперед реализацию своего проекта на 13,5 млн тонн в год в Порт-Артуре, Venture Global приступила к реализации второй фазы завода Plaquemines мощностью 20 млн тонн в год в Луизиане (ОИП по первой фазе был в мае), прошлым летом Cheniere Energy одобрила расширение завода в Корпус-Кристи на 10 млн тонн в год. "В клубе есть три лидера, которые максимально воспользовались моментом. Другие хотели бы воспользоваться частью этого успеха. Это тот случай, когда успех следует за успехом. Если вы не пройдёте в дверь первыми, то задержитесь", - отмечает партнер юрфирмы Holland & Knight Кайл Вамстад.

В то время как растущее число портфельных игроков, заинтересованных в трейдинге СПГ, а не в его потреблении, расширило круг потенциальных покупателей, обеспечение необходимого ответа со стороны покупателей оказывается все более сложной задачей. Финансисты были вынуждены переоценить потребность в долгосрочной инфраструктуре, работающей на ископаемом топливе, на фоне провозглашенного курса на ускоренную декарбонизации в борьбе с изменением климата. Многие европейские покупатели, стремящиеся обеспечить поставки СПГ на ближайшее время, не решаются заключать многолетние контракты, которые необходимы девелоперам для финансирования проектов, отмечается в публикации.

"Думаю, покупатели хотели бы подписать сделки на пять лет, но проекты финансируются за счет 20-летних сделок. Стороны оценивают свои потребности в том, что они называют энергетической безопасностью", - заметил научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айра Джозеф.

Если раньше счастливым билетом для начала реализации проекта было получение разрешения государственных регуляторов, то теперь заключение контрактов на поставку для обеспечения финансирования стало гораздо более сложной задачей.

"Раньше они считались главной необходимостью и влекли за собой все остальное, а теперь этого недостаточно. Как только вы станете больше похожи на корягу (FT пишет слово "driftwood" с маленькой буквы, тем не менее, сохраняя смысловую связь с выше упомянутым проектом Driftwood LNG), у вас возникнут какие-то проблемы или заминки, всегда найдется кто-то еще, как минимум более разрекламированный, чтобы занять эту позицию", - добавил Вамстад.