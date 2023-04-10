Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Опасный укус жадной до торта игуаны, признанное солнцеподобной звездой Солнце, а также связь лития в грунтовых водах с расстройствами аутистического спектра

Фото: Gunter Fischer/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы порой задаются неожиданными вопросами. Например, является ли Солнце звездой, похожей на Солнце? Оказалось, что да: наша звезда представляет собой обычную солнцеподобную звезду, которая мало чем отличается от похожих на нее светил. Солнцеподобными звездами считаются светила спектральных классов F, G, K, многие из которых похожи на нашу звезду. А активность связана с магнитным полем в виде темных пятен или ярких факелов в активных областях. Установлено, что Солнце – это один из менее активных и менее изменчивых G-карликов, наблюдавшихся телескопом "Кеплер", но, если сравнивать нашу звезду с похожими, то Солнце оказывается достаточно обычной солнцеподобной звездой.

- Кусь – дело опасное. Игуана пыталась украсть торт у ребенка на пляже в Коста-Рике и укусила его за руку. Рану сразу же обработали спиртом, а в больнице девочке назначили пятидневный курс антибиотика амоксициллина. Однако через полгода на месте укуса у нее выросла шишка. Врачи вырезали ее и удивились: в шишке нашлись микобактерии, которые обычно живут у рыб, не вызывают туберкулез и почти никогда не заражают игуан. Кожная инфекция проявилась гранулематозным воспалением с некрозом. В настоящее время ребенок здоров. Девочке удалили кожное образование и пролечили ее антибиотиками. Похожая клиническая картина обычно наблюдается у людей с аквариумной гранулемой – после плавания в загрязненных бассейнах, работы с зараженной рыбой или чистки за ними аквариумов. А игуаны обычно переносят золотистый стафилококк и сальмонеллы.

- Ученые показали, что если разрешать свету отражаться от зеркала только в двух узких временных окнах, его спектр обогатится боковыми компонентами.

- Пожилая японка пожаловалась врачам на потерю зрения на левом глазу – а они на всякий случай проверили ее сердце. И нашли там два образования с отложениями кальция. Оказалось, что это была очень редкая опухоль и на самом деле не опухоль вовсе. В ней нет признаков нарушенных неопластических процессов, в тканях на месте новообразования находят лишь отложения кальция. Считается, что это крайне редкое заболевание, но точных данных заболеваемости нет. Эта опухоль может оторваться и привести к эмболическим осложнениям.

- Исследование более 50 тысяч детей в Дании показало, что риск расстройств аутистического спектра выше у тех, чьи матери во время беременности жили в регионах с высокой концентрацией лития в подземных водах. Наиболее сильной эта ассоциация была в крупных городах. Отмечается, что в среднем риск повышается на 23 процента. Ученые считают, что необходимо обратить на внимание на эту ассоциацию между концентрацией лития в подземных водах, где жила беременная женщина, и развитием РАС у ее ребенка. По их мнению, снижение поступления лития в организм плода может стать новой мерой профилактики РАС.

- "Джеймс Уэбб" подтвердил открытия четырех в прямом смысле чудовищно древних галактик. Они существовали, когда возраст Вселенной составлял меньше полумиллиарда лет.

- Вирусологи: выслеживают собаку по обрывкам митохондриальной ДНК. Чиновники: не было никакой собаки. ВОЗ: негодует. Что происходит? Это очередная попытка выяснить, откуда взялся коронавирус.