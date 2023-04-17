В США заявили, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем становится труднее

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Возможности для заключения соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем в 2024 году может уже и не быть, такое мнение выразил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Эта возможность не безгранична. Если не сделать этого в 2023 году, то в начале 2024 года уже может стать поздно", - приводит в понедельник The Jerusalem Post слова Грэма, который пояснил, что в следующем году в США будут активно заниматься подготовкой к президентским выборам.

Грэм подчеркнул по итогам визита в Эр-Рияд на прошлой неделе, что Саудовская Аравия готова продвигаться в сфере нормализации отношений с Израилем, однако это станет возможным только после того, как она наладит более тесный контакт с Вашингтоном, в том числе заключив соглашения по обороне и торговле.

"Саудовская Аравия сможет признать Израиль лишь тогда, когда наследный принц Мухаммед бин Салман удостоверится в том, что в лице США он имеет надежного партнера", - отметил Грэм.

В 2020 году Израиль при посредничестве США нормализовал отношения с ОАЭ. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Достигнутые соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. До этого дипотношения с Израилем были лишь у двух арабских стран - Египта (установлены в 1979 году) и Иордании (установлены в 1994 году).