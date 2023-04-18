Bloomberg сообщил о планах Макрона с помощью КНР устроить переговоры Москвы и Киева летом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон планирует работать с Пекином для организации переговоров между российской и украинской сторонами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, президент поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну "работать с (главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая - ИФ) Ваном И для создания условий, которые могут быть использованы как основа для будущих переговоров".

"Французская стратегия предполагает, что переговоры между Россией и Украиной, если все пойдет хорошо, состоятся уже этим летом", - отметили источники агентства.

Пока не ясно, получил ли Макрон одобрение своего плана со стороны других западных стран и Киева. Неназванный представитель администрации президента Франции сообщил Bloomberg, что Париж всегда уведомляет своих союзников о всех подобного рода инициативах.

В МИД Китая на просьбу прокомментировать эту информацию ответили, что не в курсе источника информации, и затрудняются "подтвердить ее подлинность".

В апреле Макрон посетил Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.