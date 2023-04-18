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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Песков не в курсе французского плана по урегулированию на Украине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - России ничего не известно о существовании французского мирного плана по урегулированию на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

"Действительно, были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала, но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы. Нам не известно о существовании какого-то французского плана, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали", - сказал он.

Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что Франция собирается направить КНР мирный план по урегулированию на Украине. Источники Bloomberg утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил своему советнику по внешней политике договариваться с Пекином о создании условий, которые могут быть использованы как основа для будущих переговоров. По данным собеседников агентства, в Париже рассчитывают, что в оптимальном случае переговоры могу начаться уже ближайшим летом.

"Что касается инициативы бразильской стороны, то пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно обладать информацией, знать нюансы, - сказал также Песков. - Сейчас получить эти нюансы имеет возможность наш министр иностранных дел".

По словам представителя Кремля, "любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, озабоченности России, конечно, заслуживают внимания, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать".

"Для нас главное - это обеспечивать собственные интересы", - добавил он.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил сформировать группу стран, призванную помочь в поиске путей урегулирования украинского кризиса.

Дмитрий Песков Китай Франция Эммануэль Макрон Украина Бразилия
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