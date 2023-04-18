Боевые действия в Судане продолжаются вопреки договоренности о перемирии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Столкновения между армией Судана и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР) продолжаются, несмотря на объявленное ранее перемирие на 24 часа, сообщает во вторник Associated Press, ссылаясь на Союз врачей Судана.

"Бои продолжаются ... Мы слышим непрекращающуюся стрельбу", - цитирует AP слова представителей суданского Союза врачей.

Ранее во вторник сообщалось, что вооруженные силы Судана объявили о соглашении с противостоящей им группировкой СБР о прекращении огня на 24 часа. Генерал суданской армии Шамс ад-Дин Кабаши заявлял, что перемирие начнет действовать с 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

Ранее спецпредставитель ООН по Судану Волкер Пертес сообщил, что свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. получили ранения в Судане в результате столкновений между суданскими вооруженными силами и военизированной группировкой СБР.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.