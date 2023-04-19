Глава NASA заявил, что США и РФ поддерживают профессиональные отношения в сфере космоса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - США и Россия поддерживают профессиональные отношения в рамках совместных проектов в космической сфере, сообщил глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний подкомитета верхней палаты Конгресса по вопросам ассигнования бюджетных средств на 2024 финансовый год.

"Между США, нашими международными партнерами и Россией очень профессиональные и компетентные отношения в сфере космоса не только между космонавтами и астронавтами на борту космической станции, не только в вопросе запусков интегрированных экипажей, в рамках которых американские астронавты летают (к МКС) на российских "Союзах", а российские космонавты летают на американских кораблях SpaceX Dragon с помощью ракеты Falcon 9, не только в этом, но также и (в общении - ИФ) между американским Центром управления полётами в Хьюстоне и российским в Москве, и это все функционирует", - заявил Нельсон.

В свою очередь, в апреле первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу" о готовности госкорпорации расширять сотрудничество с NASA.

"Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает, мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество", - сказал Ельчанинов.

По его словам, космос остается одной из немногих сфер, где не останавливается совместная работа с представителями различных государств, несмотря на политическую ситуацию.

"Позиция руководства госкорпорации: космос - вне политики", - заявил Ельчанинов.