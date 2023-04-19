Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Глава NASA заявил, что США и РФ поддерживают профессиональные отношения в сфере космоса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - США и Россия поддерживают профессиональные отношения в рамках совместных проектов в космической сфере, сообщил глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний подкомитета верхней палаты Конгресса по вопросам ассигнования бюджетных средств на 2024 финансовый год.

"Между США, нашими международными партнерами и Россией очень профессиональные и компетентные отношения в сфере космоса не только между космонавтами и астронавтами на борту космической станции, не только в вопросе запусков интегрированных экипажей, в рамках которых американские астронавты летают (к МКС) на российских "Союзах", а российские космонавты летают на американских кораблях SpaceX Dragon с помощью ракеты Falcon 9, не только в этом, но также и (в общении - ИФ) между американским Центром управления полётами в Хьюстоне и российским в Москве, и это все функционирует", - заявил Нельсон.

В свою очередь, в апреле первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу" о готовности госкорпорации расширять сотрудничество с NASA.

"Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает, мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество", - сказал Ельчанинов.

По его словам, космос остается одной из немногих сфер, где не останавливается совместная работа с представителями различных государств, несмотря на политическую ситуацию.

"Позиция руководства госкорпорации: космос - вне политики", - заявил Ельчанинов.

США NASA Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв боевых действий в Судане увеличилось до 270 человек

Байден продлил на год запрет на заход в порты США судов, связанных с РФ

Байден продлил на год запрет на заход в порты США судов, связанных с РФ

США обеспокоены решением Мосгорсуда отклонить жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

США обеспокоены решением Мосгорсуда отклонить жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Что произошло за день: вторник, 18 апреля

Польша приняла меры, чтобы зерно с Украины не оставалось в стране

Польша приняла меры, чтобы зерно с Украины не оставалось в стране

Глава МИД Саудовской Аравии впервые более чем за 10 лет прибыл в Сирию

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать

Илон Маск планирует создать свой чат-бот с ИИ, который не будет лгать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });