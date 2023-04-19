США предупредили "Росатом" о наличии американских технологий на ЗАЭС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU -Министерство энергетики США в письме от 17 марта 2023 года предупредило "Росатом" о наличии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) американской технической информации, подлежащей экспортному контролю, сообщает телеканал CNN.

"(ЗАЭС в Энергодаре -ИФ) содержит ядерные технические данные американского происхождения, подлежащие экспортному контролю правительства США," - ссылается телеканал на письмо директора Управления политики нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиле генеральному директору "Росатома".

В письме, отмечает CNN, также указано, что доступ неуполномоченных лиц к американским технологиям, подлежащим экспортному контролю, нарушает законодательство США.

Подлинность письма телекомпании подтвердили в американском Минэнерго. В ведомстве не сообщили, был ли получен ответ "Росатома".